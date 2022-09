Nicol haalt uit naar Peter Gillis: ‘Als je mij nog één keer zo noemt!’

Video

Peter Gillis keert vanavond terug op SBS6 met zijn realityserie Massa Is Kassa. Dat terwijl de vakantieparken miljonair door het Openbaar Ministerie nog steeds wordt verdacht van de mishandeling van zijn vriendin Nicol. In de aflevering van vanavond is te zien hoe zij stevig van zich afbijt als Peter te veeleisend is.