Uniek talent Lotte (15) geeft mannen het nakijken: 'Ben nooit bang'

Lotte van Drunen is nog maar 15 jaar oud, maar heeft al een enorme staat van dienst opgebouwd binnen de motorcross. Regelmatig is ze alle jongens en mannen te snel af. Momenteel gaat ze zelfs aan de leiding in het WK bij de vrouwen. We mochtenmeekijken bij een training van Lotte.