Heftig: driejarige veroorzaakt auto-ongeluk

27 aug. Video

Een bewakingscamera in Thailand legt een ongelukkige samenloop van omstandigheden vast. Een bestuurder ramt per ongeluk twee andere auto’s, nadat haar driejarige dochter het stuur had overgenomen. Een van de auto’s belandt in een winkel en geeft de verkopers de schrik van hun leven.