Derksen eerlijk over salaris voor dagelijkse talkshow

Video

Vanaf maandag heeft Nederland er wéér een talkshow bij: VI Vandaag op SBS6. Hierin laten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp samen met bekende gasten dagelijks hun licht schijnen over het nieuws van de dag. Verslaggever Jordi Versteegden sprak de mannen over hun nieuwe werkritme maar ook over wat ze gaan verdienen nu ze vijf keer per week op televisie verschijnen.