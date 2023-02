‘De frustratie bij deze prins is ontzettend groot!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over een onverwachte scheiding bij De Oranjes. Verder: het is de week van de waarheid voor Rachel Hazes en er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Nicol Kremers nog tijdens haar relatie met Peter Gillis de bloemetjes heeft buitengezet.