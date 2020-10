Weinig kans op corona in vliegtuig? Zo zit het

Financieel

In het vliegtuig zouden relatief weinig besmettingen met het coronavirus plaatsvinden. Toch waarschuwen onderzoekers van de TU Delft dat het virus wel degelijk in het vliegtuig aanwezig kan zijn en zich kan verspreiden. Volgens verslaggever Yteke de Jong valt of staat het aantal besmettingen met het gedrag van mensen.