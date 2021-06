Spektakel in de lucht: onbemande drone tankt vliegtuig

Video

Een mijlpaal in de luchtvaartsector: op 4 juni is het voor het eerst gelukt om met een onbemande drone een vliegtuig in de lucht van extra brandstof te voorzien. Het experiment vond plaats bij een F/A-18 Super Hornet-gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse Marine. In de toekomst moeten ook ander type toestellen op deze manier bijgetankt kunnen worden.