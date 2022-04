'Feyenoord grote kanshebber om finale te halen'

Video

Feyenoord won donderdagavond met 3-2 van het Franse Olympique Marseille in een kolkende Kuip. Chef voetbal Valentijn Driessen zag dat de Rotterdammers zichzelf onvoldoende hebben beloond. Hij denkt zelfs dat Feyenoord dé kanshebber is om de finale te halen van de Conference League, die wordt gespeeld in het Albanese Tirana.