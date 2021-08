Beelden: rellen breken uit in Beiroet

Video

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn woensdag, de dag dat het precies een jaar geleden is dat er een gigantische explosie plaatsvond, rellen uitgebroken. Inwoners zijn boos op de autoriteiten, omdat er nog niet veel schade gerepareerd is en omdat er nog geen veroordelingen zijn voor de ramp.