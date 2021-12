Het heftige verhaal van Jan Dulles: 'Geluk en verdriet dichtbij elkaar'

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze keer over 3JS-voorman Jan Dulles, bij wie geluk en verdriet gepaard gaan bij de geboorte van zijn dochter Lina. Verder alles over het bijzondere huwelijk dat de vorige week overleden zanger Arie Ribbens had met zijn grote liefde Cea.