Na tv-biecht Tom Egbers: Janke Dekker gespot!

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over Sylvie Meis, die alweer open lijkt te staan voor een nieuwe liefde, terwijl haar ex-man Niclas Castello verdrietiger lijkt. Verder ook alles over een verdrietige Leontine Ruiters en Janke Dekker duikt voor het eerst op nadat haar man Tom Egbers een opvallend tv-interview gaf.