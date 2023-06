'Dit programma weigerde Noa Vahle te presenteren'

07:02 Video

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week gaat het over een opvallende uitspraak van Marc-Marie Huijbregts en Gordon die plots weer opduikt in een televisieprogramma. Ook wordt een nieuw wandelprogramma van SBS6 besproken.