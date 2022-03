Zo ontvluchtte Nederlandse profvoetballer de oorlog

Video

De Nederlandse profvoetballer Lassana Faye tekende in januari van dit jaar vol overtuiging bij de Oekraïense profclub Rukh Lviv. Niet wetende dat ie een maand later uit z'n bed gebeld zou worden om halsoverkop een oorlog te ontvluchten. Via een omweg kwam de oud-speler van onder andere Vitesse en Sparta weer terug in zijn vertrouwde wijk Spangen in Rotterdam.