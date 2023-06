Lunadea is heks: 'Ken ook BN'ers die het zijn'

10:20 Video

Hekserij krijgt steeds meer aanhangers in Nederland. In Oss was dit jaar de tweede editie van het heksenfestival, en op Instagram is de hashtag #witchesofinstantram razend populair. Lunadea heeft er zelfs haar beroep van gemaakt. Ze is fulltime heks geworden. Verslaggever Hein Keijser zocht haar op.