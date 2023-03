Lachen om 'rotmaatregel' Rutte: 'Rij gewoon 130 km/u'

Video

Een rotmaatregel noemde Mark Rutte het, maar het was noodzakelijk om de hoeveelheid stikstof terug te brengen in Nederland. Woensdag is het drie jaar geleden dat op alle snelwegen niet harder dan 100 km per uur gereden mag worden. Het zou een tijdelijke maatregel zijn, maar het lijkt een blijvertje. Verslaggever Hein Keijser ging de snelweg op om te kijken of de automobilist zich aan de maatregel houdt.