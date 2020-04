Coupe corona

Video

Nu we even niet meer naar de kapper kunnen, heb je twee mogelijkheden. Of je blijft rondlopen met haar dat steeds meer uit model raakt óf je probeert het zelf in model te brengen. En mocht het mislukken dan is er geen vrouw overboord. Want je gaat toch amper naar buiten, dus weinigen zullen het zien… VROUW-collega Sabine knipt al jaren haar eigen pony, dus zij kan als geen ander laten zien hoe ook jou dat heel makkelijk (binnen 2 minuten!) lukt.