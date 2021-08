Anne Franks beste vriendin emotioneel over laatste ontmoeting: “Ik herkende haar niet meer”

Video

Binnenkort komt de film Mijn Beste Vriendin Anne Frank uit in de bioscoop. Hierin ligt de focus vooral op Anne’s beste vriendin van toen: Hannah Goslar.Wij spraken Hannah bij haar thuis in Jeruzalem, die nog altijd vol verhalen zit over haar vriendschap met Anne Frank.