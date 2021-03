Jonge operazangeres ontroert jury in zangshow

Video

De Limburgse Floor Bosman kan door de zenuwen bijna geen woord uitbrengen als ze voor de jury van het SBS-programma We Want More staat. Maar als de 18-jarige zangeres eenmaal begint te zingen weet ze iedereen recht in het hart te raken met haar stem. Of ze ook door is naar de volgende ronde is zaterdagavond om 20:15 uur te zien op SBS6.