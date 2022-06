Maxime Meiland reageert op Islam-rel: ‘Dit was niet normaal’

Erica Meiland kwam eind vorig jaar stevig onder vuur te liggen nadat ze in haar biografie nogal kritische uitspraken deed over de islam. Zo noemde ze vrouwen die boerka’s dragen pinguïns. In de nieuwe serie Terug Naar Toen naar van presentator Robbert Rodenburg blikt Maxime Meiland terug op de periode waarin haar moeder veel kritiek kreeg.