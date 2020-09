'Ik dacht: zal ik háár vragen?'

Sterren

Jeroen van der Boom heeft alweer een aantal interessante lijntjes uitstaan voor een nieuw seizoen van Hoge Bomen, de tv-hit waarin hij al gasten als Sylvie Meis en Louis van Gaal interviewde en toezong. In onze studio praat hij met presentator Pim Sedee ook over zijn nieuwe theatershow The Pianoman én zijn single Tevreden.