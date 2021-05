Nikkie de Jager: ‘Hier was ik heel erg bang voor’

De droom van Nikkie de Jager (NikkieTutorials) is in vervulling gegaan. Volgende week staat zij op het grote Eurovisie-podium van Ahoy Rotterdam om samen met Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley het Songfestival te presenteren. In de aanloop van de grote shows presenteert zij nu al de online show Looklab, waarin zij spreekt met de artiesten van alle deelnemende landen.