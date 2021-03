Vrouw

Hoofdredacteur Marieke ’t Hart: “Op 7 juni 2016 mocht ik de Stoere VROUW Award uitreiken aan Bibian Mentel. Ruim 30.000 lezeressen stemden op wie zij de stoerste vrouw van Nederland vonden en zij kwam als winnaar uit de bus. Bibian zei toen: 'Onvoorstelbaar dat ik gewonnen heb! Dat het publiek me stoer vindt is een eer, maar zelf zie ik het niet zo. Ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind en sporten is wat ik het liefste doe. Het is mijn middel om met tegenslagen om te gaan, een manier van overleven.' Bibian maakte een diepe indruk op me. Zo’n positieve en lieve vrouw. Verschrikkelijk dat ze zo jong is overleden. Namens de hele redactie wens ik de familie en vrienden van Bibian veel sterkte toe.”