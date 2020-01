Deze Nederlandse actrices gaan de hoogste berg van Afrika beklimmen!

Vrouw

Anne-Marie Jung, Eva van der Gucht en Tina de Bruin gaat de Kilimanjaro beklimmen voor War Child. Met het geld dat ze daarvoor ophalen, gaan ze zoveel mogelijk kinderen in oorlog te helpen. De actrices zullen in totaal 5.885 meter moeten klimmen om hun doel te bereiken. Vandaag zien we de laatste voorbereidingen die ze in Nederland treffen voordat ze naar Tanzania vertrekken.