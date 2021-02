‘Het uitgelezen moment om mes in kosten te zetten’

Video

De coronaproblemen beginnen bij grote bedrijven te leiden tot actie. Zo schrapt Rabobank 5000 banen en ook Heineken en Shell gaan het mes zetten in het personeelsbestand. Volgens DFT-verslaggever Martin Visser is het te hopen dat dit geen voorbode is voor het MKB.