Peter Gillis: ‘Wat Meilandjes doen is toneelspelen’

Video

Het vakantieseizoen is dit weekend begonnen. Massa is Kassa-ster Peter Gillis, bekend van SBS6, opende zaterdag zijn parken. Verslaggever Jordi Versteegden zocht de vakantieparken-miljonair op voor een openhartig gesprek over zijn succes op televisie, zijn gezondheid en hoe kijkt hij naar de Meilandjes?