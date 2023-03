Droom komt uit voor volkszanger: 'Benieuwd of Valentijn écht zo is'

Video

Volkszanger Yves Berendse won in december dankzij zijn winnende bod een veiling van 3FM Serious Request. Hij bood op een plek in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Vrijdagmiddag werd hij ‘hartelijk’ onthaald door chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee.