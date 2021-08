Bienvenida moest voor late zwangerschapsafbreking naar België: ‘Je voelt je een crimineel’

Video

Bienvenida Linscheer was afgelopen jaar zwanger van haar tweede kindje. Na dertig weken kreeg ze plotseling te horen krijgt dat de hersenen van haar baby te klein zijn. Volgens de artsen zou haar kindje na de geboorte waarschijnlijk niet meer kunnen dan ademen en met zijn ogen knipperen. Ze besloot tot een late zwangerschapsafbreking. Daarvoor moest ze naar België, want in Nederland is dat strafbaar. Aan Karlijn Bernoster vertelt Bienvenida over deze zware tijd.