Bizarre actie van stalker gefilmd

Video

Elke dag een ziekelijke stortvloed ontvangen aan telefoontjes en appjes en dat er zelfs mensen dreigend op de stoep staan. Dat is de bikkelharde realiteit voor mensen die te maken hebben met een stalker. Hoe heftig ook, helaas gaat de politie niet vaak over tot vervolging omdat overtuigend bewijs ontbreekt. Presentator Thijs Zeeman, die te gast is in de Telegraaf studio, helpt de slachtoffers in een nieuw seizoen van: Zeeman Confronteert: Stalkers. Dinsdagavond om 20:30 uur te zien is op RTL5.