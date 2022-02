‘Zelfs huisdier mocht dood van deze bloeddorstige criminelen’

Video

De vondst van een martelkamer in een container in Wouwse Plantage was twee jaar geleden wereldnieuws. De verdachten die volgens het OM in hun eigen ‘EBI’ tegenstanders wilden opsluiten hebben hun strafeis te horen gekregen. Verslaggever Saskia Belleman vertelt hoe de verdachten erbij zaten in de rechtszaal.