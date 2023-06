‘Ik ging terug om mijn helm te halen terwijl we onder vuur lagen’

Hoe ziet het leven eruit nadat je in een oorlog hebt gevochten? Sporen is een boek over Nederlandse veteranen. Het is geschreven door Telegraaf-journalist Olof van Joolen en Uruzgan-veteraan Niels Roelen. Patrick Coopmans, een van de hoofdrolspelers in het boek, deelt zijn ervaringen en vertelt hoe hij na de uitzending in Afghanistan zijn leven weer op kon pakken.