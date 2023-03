‘Onterecht dat Glennis Grace hem hier op aanvalt!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week is Jan kritisch op het Songfestivalnummer van Mia Nicolai en Dion Cooper. Verder: Sylvie Meis kan de Quote 500 er weer bij pakken en een nieuwe rel rondom Glennis Grace. Waarom zie je haar nooit meer in Koffietijd? Ook fluit Jan multitalent Rob Kemps terug na zijn opvallende uitspraak over Chansons! in Jinek.