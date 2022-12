‘Dit heeft dochter Matthijs van Nieuwkerk slim gedaan!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In deze aflevering vraagt Jan zich af wanneer de kinderen van Matthijs van Nieuwkerk iets van zichzelf laten horen na de onthullingen over hun vader in De Volkskrant.