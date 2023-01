Pijnlijk: 'Deze MAFS-bruid zet hem hier voor schut!'

Video

Een pijnlijk moment in Married at first sight wanneer Paula duidelijk nog niet helemaal onder de indruk is van haar man Remco. Ook een ongemakkelijke actie van Wichian tijdens een gevoelig gesprek met zijn kersverse vrouw Loes viel op. Karlijn Bernoster en Jordi Versteegden zetten hun hoogte- en dieptepunten uit MAFS op een rijtje in een nieuwe aflevering van Reality Snack.