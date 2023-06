Smerig! Freek Vonk haalt larven uit been

10:09 Video

Enkele maanden terug ontdekte bioloog Freek Vonk dat er drie larven in zijn been leefden. Bij wijze van experiment liet hij ze zitten. Hij is constant in de gaten gehouden of zijn gezondheid niet in gevaar kwam. Maandagavond kwam echter een eind aan een deel van zijn experiment. Twee van de drie larven zijn overleden. Om infectie te voorkomen moest hij ze uit zijn been halen. De derde leeft nog. Vonk hoop dat dit insect binnenkort uit zichzelf uit zijn been kruipt.