Verbazing na onthulling Britt Dekker: ‘Te zot voor woorden!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de ‘gecremeerde kroket’-gate tussen Rachel Hazes en juice-koningin Yvonne Coldeweijer, een opvallende onthulling van Britt Dekker na het Voice-schandaal en Jan blikt terug op een bijzondere actie van Humberto Tan.