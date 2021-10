Ter Apel bomvol: ‘Wij kunnen asieltsunami niet aan’

Video

Geert Wilders bracht donderdag een bezoek aan Ter Apel om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. Er zijn al langer klachten dat asielzoekers in het dorp voor overlast zorgen. Ter Apel is de afgelopen weken veel in het nieuws omdat de registratielocatie in de plaats overvol is. Er is op dit moment namelijk meer instroom dan uitstroom van asielzoekers.