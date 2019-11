‘Van Bommel is controlfreak eersteklas’

Voetbal

De gifbeker is nog lang niet leeg voor PSV. Op bezoek bij Willem II werd opnieuw verloren en er was veel ophef rond de manier waarop trainer Mark van Bommel doelman Jeroen Zoet buitenspel zette. Chef voetbal Valentijn Driessen bespreekt de situatie in het Moment van de Week.