‘Wat een ráár verhaal van Vandaag Inside!’

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week reageert Jan op de mannen van Vandaag Inside, die zich in hun uitzending afvroegen of hij écht bestaat. Verder: Nadia (talkshow) is nog geen hit en waarom voelde Jan zich ooit bedreigd door Eva Jinek? En gaat de draaischijf Mia en Dion redden op het Songfestival?