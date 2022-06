In problemen door hoge prijzen? Dit kun je doen

Video

Door de hoge prijzen van voedsel, brandstof en energie komen honderdduizenden, tot ruim een miljoen mensen in het zwartste scenario, in de financiële problemen. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. DFT-verslaggever Marlou Visser gaat in op deze zorgwekkende cijfers en geeft tips om kosten te besparen.