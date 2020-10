Tienermoeder: ‘Beide zwangerschappen waren niet gepland’

Video

In het nieuwe seizoen van de serie Tienermoeder wéér zwanger volgen we de 18-jarige Romy uit Zwijndrecht. Romy is zwanger van haar tweede kindje en woont samen met haar vriend Emre op zolder bij haar ouders. Hoe verloopt de bevalling en lukt het dit jonge stel om een eigen woning te vinden? Vanaf zaterdag 31 oktober wekelijks te zien op de website van de Telegraaf en op YouTube.