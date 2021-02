Poch reageert op rapport: ‘Zeer teleurstellend’

Video

Uit onderzoek is gebleken dat de overheid ‘rechtmatig’ heeft gehandeld in de zaak Julio Poch. De oud-Transavia-piloot zat ten onrechte acht jaar vast in een Argentijnse gevangenis vanwege vermeende betrokkenheid bij dodemansvluchten tijdens het bewind van de junta. Toch heeft Poch volgens de onderzoekscommissie geen recht op schadevergoeding van de Nederlandse Staat, zo vertelt Saskia Belleman.