‘Pesterijen op school maakten mijn wereld klein’

Mark is geboren met een open ruggetje. Vanaf zijn dertiende werd hij afhankelijk van een rolstoel. Hierdoor werd het moeilijk om mee te komen in de maatschappij. Toch is zijn grote droom uitgekomen, werken voor sc Heerenveen. Voetbal is zijn leven, SC Heerenveen is zijn club en hij hoort er nu bij.