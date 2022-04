Overstap BZV-Cora naar broer pakt verkeerd uit

Video

Inmiddels heeft ook boer Evert de eerste dame naar huis gestuurd, in de nieuwste aflevering van Boer zoekt Vrouw. Maar Cora vertrekt allesbehalve naar huis. Ze gaat met haar koffer letterlijk een deur verderop naar Koop, de broer van Evert. Eva van Riet vertelt aan Karlijn Bernoster of zij daar wél de liefde heeft gevonden. Boer zoekt Vrouw is iedere zondagavond te zien om 20:25 uur bij KRO-NCRV op NPO1.