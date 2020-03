Ford koestert Bullitt en Steve McQueen

Video

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van filmklassieker Bullitt introduceerde Ford een speciale editie van de Mustang. Tsja, dat doe je als je destijds een van de hoofdrollen in de film vertolkte. In de nieuwste aflevering van Sjoerds Weetjes richt Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen zich op de Ford Mustang Bullitt, die in 2018 als eerbetoon aan de legendarische film Bullitt verscheen. Maar Ford mag de naam Bullitt niet zomaar gebruiken. Hoe dat zit legt Sjoerd je uit in een nieuwe aflevering aan de hand van een van de allereerste exemplaren van de Bullitt-anniversary’s ooit gebouwd.