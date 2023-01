Historisch: geen meerderheid voor voorzitter Huis van Afgevaardigden

Video

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is een stemming geweest om een nieuwe voorzitter te kiezen. Geen van de kandidaten wist een meerderheid te halen. Voor het eerst sinds 1923 zijn daarom meerdere stemrondes nodig voor het voorzitterschap. Zolang er geen voorzitter is, kan het Huis niet over wetten stemmen en kunnen nieuw verkozen leden geen eed afleggen.