Ajax 25 jaar op de beurs: ‘Geen schot in de kruising’

11 mei Video

Ajax is op de kop af 25 jaar beursgenoteerd. De beursgang toen was opmerkelijk, omdat Ajax de eerste Nederlandse club was die de stap zette. Het aandeel is ongeveer hetzelfde waard als in 1998 bij de lancering. Voor aandeelhouders die het puur voor de winst doen is het geen aantrekkelijke optie, ziet verslaggever Bernard Vogelsang.