Jim Bakkum doet opvallende onthulling over ex

Als de bioscopen binnenkort weer opengaan wacht de bezoeker meteen een verrassing: Zwaar Verliefd 2. De film draait om het koppel Isa (Barbara Sloesen) en Ruben (Jim Bakkum) die gaan samenwonen. Als de sleur in hun relatie komt, zoeken ze hun geluk buiten de deur. Telegraaf TV vroeg de hoofdrolspelers of ze zelf wel eens in zo'n relatie zijn beland.