Razende fans zetten beeld Zlatan in de fik

Voetbal

Zlatan Ibrahimovic begon zijn carrière bij het Zweedse Malmö FF en maakte daarna naam in de hele wereld, maar in plaats van zijn loopbaan af te sluiten bij de club waar alles begon, wordt de spits mede-eigenaar van concurrent Hammarby IF en dat pikken supp