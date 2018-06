Politieauto's beschoten om arrestatie vriendin

17 mrt. 2015 in BINNENLAND

De 26-jarige verdachte die maandagavond werd aangehouden omdat hij in Breda op politieauto's heeft geschoten was boos over de aanhouding van zijn vriendin. Zij was eerder op de dag aangehouden voor winkeldiefstal en de man had geëist dat ze zou worden vrijgelaten. De vrouw is inmiddels vrij. Haar vriend zit nog vast, maakte de politie dinsdag bekend.

