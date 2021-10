'Dit moet Linda de Mol helemaal niet doen!'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? bespreek Privé-icoon wekelijks de hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over een mogelijk tweede editie van De dansmarathon. Verder liet Gordon zijn hondje Toto in een privéjet overvliegen naar Dubai. En Jan is kritisch over de nieuwe datingshow van Linda de Mol.